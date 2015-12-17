mashi1989

Мария Поддубная mashi1989

 
34 годаУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
kinston
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Заполнение интернет магазина
Замечательно справилась со своей работой. Наилучшие рекомендации.
Вежливый и грамотный заказчик, было очень приятно иметь дело. Всем советую.
Ответный отзыв