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Мария Поддубная
mashi1989
mashi1989
34 года
Украина
/
Харьков
8 лет на
фриланс
-бирже
Была
8 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Константин
kinston
41 год
Россия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
3 отзыва
$10
10 баллов
8 лет назад
Заполнение интернет магазина
Замечательно справилась со своей работой. Наилучшие рекомендации.
Вежливый и грамотный заказчик, было очень приятно иметь дело. Всем советую.
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Отзывы заказчиков
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