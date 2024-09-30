Провожу бесплатный аудит текущей рекламной кампании в Я.Директ +10 рекомендаций по моментальному увеличению CTR и снижению цены клика. Тел.: +7921-966
9 лет опыта настройки Я.Директ в 47 нишах. 175 успешно запущенных и функционирующих РК по товарам/услугам.
Настройку провожу по технологии Бизнес Молодости из курса «Реальный Директ»
Сертифицированный специалист Яндекс Директ и Google AdWords.
4 года опыта холодных продаж, что позволило понять психологию людей и успешно использовать эти знания при настройке контекстной рекламы.
Личные рекорды:
Min цена клика на поиске 1 руб.
Min цена лида -7 руб.
Min цена клиента -18 руб.
Max CTR 85%
Действие аккаунта приостановлено!
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