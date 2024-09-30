Провожу бесплатный аудит текущей рекламной кампании в Я.Директ +10 рекомендаций по моментальному увеличению CTR и снижению цены клика. Тел.: +7921-966

9 лет опыта настройки Я.Директ в 47 нишах. 175 успешно запущенных и функционирующих РК по товарам/услугам.

Настройку провожу по технологии Бизнес Молодости из курса «Реальный Директ»

Сертифицированный специалист Яндекс Директ и Google AdWords.

4 года опыта холодных продаж, что позволило понять психологию людей и успешно использовать эти знания при настройке контекстной рекламы.

Личные рекорды:

Min цена клика на поиске 1 руб.

Min цена лида -7 руб.

Min цена клиента -18 руб.

Max CTR 85%