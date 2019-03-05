Сертифицированный специалист. Контекстная реклама. Сайты под ключ

Занимаемся контекстной рекламой более 7 лет, а именно: создание, оптимизация и ведение РК в Google Ads и Яндекс Директ, настройка SEO для сайта, сайты "под ключ", копии сайтов.Направления в которых есть большой опыт: Интернет-магазины:Интернет-магазинбытовой техникиИнтернет-магазинмебели

Интернет-магазинавторского постельного белья Интернет-магазинспортивных товаровИнтернет-магазинармейской одеждыИнтернет-магазиншин и дисковИнтернет-магазинсантехникиИнтернет-магазинкосметикиИнтернет-магазинмороженницСтроительство:Демонтажзданий и сооруженийДорожноестроительствоАлмазноебурение стенКосметология:ЛазернаякосметологияТату салонМедецина:ФормацевтикаМедицинскийтуризмКультура:МузыкальныйтеатрПромышленность:Заводалюмениевого профиляЗавод воздушныхфильтровАсфальтобетонныйзаводПроизводство3D и 360 фото техникиУслуги:ТуризмРесторанрыбной кухни

продажа идоставка суши готовыпредоставить по каждому из направлений

отзывы и открытые данные, с большинством заказчиков, работаем на постоянной основеДелаем с любовью, на результат