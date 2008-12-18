Занимаюсь разработкой и поддержкой интернет проектов, веб-сайтов, продуктов на основе Adobe Flash.
Имею опыт работы менеджером проектов и флеш программистом.
Работаю с технической документацией, пишу концепции проектов, программирую, всегда в поиске идей интересных проектов и сервисов, которые можно реализовать на флеше. Люблю работать в команде.
Попутно знаю HTML верстку, шаблоны смарти, немножко PHP, знаком с понятиями и требованиями SEO оптимизации.
Из иностранных языков хорошо знаю английский, а из увлечений отдаю предпочтение спорту, катаюсь на роликах.
Портфолио
- Скринсервер-календаль компании UNIC167 просмотров
- Презентация компании Uzinterimpex166 просмотров
- Презентация компании BAIK technologies150 просмотров
- Флеш сайт о Константине Мельникове193 просмотра
- Интернет магазин "Made To Inspire"151 просмотр
- Сайт фотографа Виктора Агеева170 просмотров
- Персональный флеш сайт игры survivor pool159 просмотров
- Сайт творческой мастерской163 просмотра
- Персональный сайт флориста162 просмотра
- Сайт игрового портала lineage140 просмотров
- Сайт элитного бутика "Glamour"162 просмотра