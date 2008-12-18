Занимаюсь разработкой и поддержкой интернет проектов, веб-сайтов, продуктов на основе Adobe Flash.

Имею опыт работы менеджером проектов и флеш программистом.

Работаю с технической документацией, пишу концепции проектов, программирую, всегда в поиске идей интересных проектов и сервисов, которые можно реализовать на флеше. Люблю работать в команде.

Попутно знаю HTML верстку, шаблоны смарти, немножко PHP, знаком с понятиями и требованиями SEO оптимизации.

Из иностранных языков хорошо знаю английский, а из увлечений отдаю предпочтение спорту, катаюсь на роликах.