Внимателен к документации. Достаточно аккуратен со сроками, особенно если как следует нажать на это место. ________________________________________ Однако после весьма удачной работы над документацией человек приступил к кодированию и при жтом сорвал сроки, лгал о прогрессе работ и в конце ушел в тину так ничего и не показав. В общем пожрал время впустую и сорвал проект.