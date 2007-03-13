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Отзывы заказчиков
$1000
10 баллов
18 лет назад
Внимателен к документации. Достаточно аккуратен со сроками, особенно если как следует нажать на это место. ________________________________________ Однако после весьма удачной работы над документацией человек приступил к кодированию и при жтом сорвал сроки, лгал о прогрессе работ и в конце ушел в тину так ничего и не показав. В общем пожрал время впустую и сорвал проект.
Ответный отзыв
Согласен с предыдущими ораторами. Знает, что хочет получить (и умеет это объяснить!), в плане оплаты всё чётко, в общем, работать крайне приятно.