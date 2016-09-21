Ценю свое время

Профессиональный копирайтер+ переводчик английского ( знание украинского, русского языков)Более пяти лет занимаюсь копирайтингом, рерайтингом, ( в том числе для англоязычных сайтов).

Переводчик английского, филолог, преподаватель, репетитор.Дополнительные навыки:Имею опыт: ведения переговоров с зарубежными поставщиками, (США, Германия, Япония), ведения сайта компании, наполнения контентом с seo- ключами. Также имею опыт рекрутинга ( подбора команды, формирование отдела, управление персоналом до 500 человек)... Владею украинским, английским, русским языками, занимаюсь изучением испанского. Уровень знания английского языка- Upper-IntermediateВкратце расценки:копирайтинг с ключами (сео-копирайтинг) - 4$/1000 знаков

- копирайтинг (без ключей) - 3$/1000 знаков

- рерайтинг - 2$/1000 знаков -сбор баз данных- по договоренности, в зависимости от количества, страны, языка поиска.