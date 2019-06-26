max_1000

Максим max_1000

 
34 годаРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
исполнительная документация, пто, вентилируемый фасад, фасады, Схемы, чертежи, акты

Оформление исполнительной документации.

Подсчёт объёмов работ и материалов.

Акты на скрытые работы. 

Удаленная работа по ведению исполнительной документации.

Оплата за услуги зависит от объема и сроков выполнения работ.

Проекты по вент.фасадам.

Портфолио
Чертежи и Схемы
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$10/час
от $15от 3 дней
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