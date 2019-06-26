исполнительная документация, пто, вентилируемый фасад, фасады, Схемы, чертежи, акты
Оформление исполнительной документации.
Подсчёт объёмов работ и материалов.
Акты на скрытые работы.
Удаленная работа по ведению исполнительной документации.
Оплата за услуги зависит от объема и сроков выполнения работ.
Проекты по вент.фасадам.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Исполнительная документация, пто, вентилируемый фа164 просмотра
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$10/час
от $15от 3 дней
нет рейтинга