исполнительная документация, пто, вентилируемый фасад, фасады, Схемы, чертежи, акты

Оформление исполнительной документации.

Подсчёт объёмов работ и материалов.

Акты на скрытые работы.

Удаленная работа по ведению исполнительной документации.

Оплата за услуги зависит от объема и сроков выполнения работ.

Проекты по вент.фасадам.