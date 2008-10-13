maxdev

Максим Масленников maxdev

 
39 летРоссия/Тольятти
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует
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Отзывы заказчиков
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NaN лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$300
10 баллов
15 лет назад
Дизайн сайта по продаже флешек
Победил на конкурсе дизайнов. Отличная работа. Рекомендую.
Доволен сотрудничеством с этим заказчиком. Четко поставил задачу и получил хороший результат :) Искренне жалею вам удачи!
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