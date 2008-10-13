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Отзывы заказчиков
$300
10 баллов
15 лет назад
Победил на конкурсе дизайнов. Отличная работа. Рекомендую.
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством с этим заказчиком. Четко поставил задачу и получил хороший результат :) Искренне жалею вам удачи!