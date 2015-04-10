PML

Я, Пак Максим Лаврентьевич - эксперт в области веб индустрии. Разрабатываю интересные, удобные, функциональные сайты не зависимо от их уровня сложности. Провожу тщательный анализ и тестирование на каждом этапе создания сайта - разработки проекта. Каждый день я осваиваю что-то новое, тщательно изучая область веб индустрии, создание сайтов. Изучаю новейшие тренды веб технологий.

Мой боевой арсенал:

PHP, MySQL, HTML, HTML5, CSS/CSS3, JavaScript, JQury, Ajax, Kohana FW, CMS/CMF MODx, Joomla, OpenCart, 1C-Bitrix.

Мои умения:

Уверенный пользователь ПК – Сис.Админ - Web Программист - Менеджер проектов: MS Windows 95/98/2000/Me/XP/Vista/7/8, MS Office, OpenOffice, Internet tehnology, программирование в интернет HTML, HTML5, CSS, JavaScript, JQUERY, AJAX, PHP, CMS(MODx, Joomla, 1C - Bitrix), Axure Pro, Adobe Photoshop, Dream weaver, Flash MX, Corel DRAW, Администрирование сетей, С++ Builder, Visual Basic, 1C – торговля и склад.

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Базовые знания в 1С: предприятие 8.2: 1С бухгалтерия 8.2., 1С: Управление Торговлей, 1С: Зарплата и Управление Предприятием, 1С: Отраслевые решения.

Web development:

a) Верстка идентична макету

b) Без табличная (div'ная) вёрстка, если в таблицах нет нужды

c) Используемые стандарты (HTML, CSS/CSS3 , JavaScript, JQuery)

d) Соблюдаю кроссбраузерность (IE 6-9, Opera 9+, FireFox 3+, Safari 5, Chrome)

e) Минимум «лишнего» кода

f) Опты работы с Yandex Map API g) Использование серверного языка PHP и баз данных MySQL

Используемые редакторы: Sublime Text, NotePad++

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Axure Pro - использую для разработки прототипов проектов

Adobe Photoshop CS3/CS5/CS6 - разработка макета сайта, шапки сайта, графического оформления

Adobe Flash CS3 - создание не сложной анимации, баннеров, слайдшоу, мини презентаций

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Хорошие знания по оптимизации кода сайта для посковых систем

Хорошие знания по работе и анализу сайтов в Yandex метрике

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Способность быстро изучать новые программы, веб стандарты, языки программирования самостоятельно.

Дополнительные умения:

Управление проектами

Телефон: +7 927 736 74 36

Skype: maxidebox

E-mail: [email protected]

URL: http://proweb63.ru