maxim270699

Максим maxim270699

 
25 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Видеомонтажер. Создатель анимационных видеороликов.

могу смонтировать видео в короткие сроки за достаточно низкую цену.

Возможен монтаж со съемок:

-свадьбы

-рекламы

-путешествий

-лавстори

-короткометражки и прочее.

работаю с цветокоррекцией.

за небольшую доплату могу с выездом осуществить видеосъемку и озвучить текст для видеороликов.

опыт работы: снимал видеоклипы и монтировал для различных школьных мероприятий. Делал памятные видеоролики на детских утренниках и различных мероприятиях.

Анимация
нет отзывов
$110/час
от $235от 3 дней
нет рейтинга
Видеомонтаж
нет отзывов
$47/час
от $32от 55 часов
нет рейтинга
Озвучивание
нет отзывов
$55/час
от $79от 24 часов
нет рейтинга