Видеомонтажер. Создатель анимационных видеороликов.

могу смонтировать видео в короткие сроки за достаточно низкую цену.

Возможен монтаж со съемок:

-свадьбы

-рекламы

-путешествий

-лавстори

-короткометражки и прочее.

работаю с цветокоррекцией.

за небольшую доплату могу с выездом осуществить видеосъемку и озвучить текст для видеороликов.

опыт работы: снимал видеоклипы и монтировал для различных школьных мероприятий. Делал памятные видеоролики на детских утренниках и различных мероприятиях.