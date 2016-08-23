Видеомонтажер. Создатель анимационных видеороликов.
могу смонтировать видео в короткие сроки за достаточно низкую цену.
Возможен монтаж со съемок:
-свадьбы
-рекламы
-путешествий
-лавстори
-короткометражки и прочее.
работаю с цветокоррекцией.
за небольшую доплату могу с выездом осуществить видеосъемку и озвучить текст для видеороликов.
опыт работы: снимал видеоклипы и монтировал для различных школьных мероприятий. Делал памятные видеоролики на детских утренниках и различных мероприятиях.
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Анимация
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