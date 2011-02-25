Требуется «причесать» дизайн, есть 4 страницы PSD и техническое задание с коррективами. Работы на 2-3 часа. 20$, webmoney. Писать ТОЛЬКО в почту: [email protected]
Комплексная разработка сайта -веб-дизайн -веб-программирование
Наша веб-студия уже более чем 3 года оперативно и успешно выполняет:
-комплексную разработку и внедрение сайта
-веб-дизайн
-веб-программирование
-верстка
-флэш
-создание фирменных стилей, логотипов и полиграфии.
Мы работаем в Республике Беларусь и удаленно, принимаем все виды платежей, имеем все технические средства для быстрого и комфортного выполнения заказа.
Мы дорожим нашей репутацией и все работы выполняем сами, без нарушения сроков, привлечения сторонних исполнителей.
Обращайтесь.
e-mail: [email protected]
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- $20Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт14 лет назад