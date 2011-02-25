Комплексная разработка сайта -веб-дизайн -веб-программирование

Наша веб-студия уже более чем 3 года оперативно и успешно выполняет:

-комплексную разработку и внедрение сайта

-веб-дизайн

-веб-программирование

-верстка

-флэш

-создание фирменных стилей, логотипов и полиграфии.

Мы работаем в Республике Беларусь и удаленно, принимаем все виды платежей, имеем все технические средства для быстрого и комфортного выполнения заказа.

Мы дорожим нашей репутацией и все работы выполняем сами, без нарушения сроков, привлечения сторонних исполнителей.

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