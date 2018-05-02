maximmaximikhin

Настройка таргетированной рекламы в Facebook и Instagram

Приведу клиентов в Ваш бизнес через таргетированную рекламу в Facebook и InstagramКак происходит работа над проектом?

Устанавливаем цели и подготавливаем аккаунт к приему трафика:

*Помечаем трафик для отслеживания в аналитике и определяем формы получения обратной связи для выявления стоимости клиента

Подбираем целевую аудиторию для вашего бизнеса:

*Анализируем статистику сайта, конкурентов, ваших клиентов. Чем точнее будет целевая аудитория, тем дешевле будет стоить заявка

Создаем различные объявления и проводим тесты:

*Создаем креативы из фото и видео, тестируем на минимальном бюджете, после оставляем самые эффективные и продолжаем показы

Анализируем итоги рекламной компании:

*Ежемесячно (или по договоренности) готовлю отчет: количество кликов, заявок, стоимость заявки и расход бюджета. Выявляем точки роста и планируем работы на следующий месяц