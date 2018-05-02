maximmaximikhin

Приведу клиентов в Ваш бизнес через таргетированную рекламу в Facebook и InstagramКак происходит работа над проектом?
Устанавливаем цели и подготавливаем аккаунт к приему трафика:
*Помечаем трафик для отслеживания в аналитике и определяем формы получения обратной связи для выявления стоимости клиента
Подбираем целевую аудиторию для вашего бизнеса:
*Анализируем статистику сайта, конкурентов, ваших клиентов. Чем точнее будет целевая аудитория, тем дешевле будет стоить заявка
Создаем различные объявления и проводим тесты:
*Создаем креативы из фото и видео, тестируем на минимальном бюджете, после оставляем самые эффективные и продолжаем показы
Анализируем итоги рекламной компании:
*Ежемесячно (или по договоренности) готовлю отчет: количество кликов, заявок, стоимость заявки и расход бюджета. Выявляем точки роста и планируем работы на следующий месяц