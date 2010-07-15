Имею хороший опыт разработки сайтов на PHP (с СУБД MySQL и сопутствующими технологиями HTML, DHTML, JavaScript, CSS, Ajax), опыт верстки (рабочее взаимодействие с дизайнером), опыт настройки веб-сервера Apache (и сопутствующего ПО и дополнение) с виртуальными доменами на выделенном сервере под управлением Windows, опыт администрирования Kerio Mail Server.
Образование:
Высшее, Кубанский государственный университет, Краснодар
Факультет прикладной математики, специальность: математик, системный программист
1997 — 2002
Дополнительные курсы:
Уcтановка и администрирование Windows 2000 Server ("Микроинформ", Москва, 2003)
Установка и администрирование SQL Server 2000 ("Микроинформ", Москва, 2003)
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