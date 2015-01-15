Я ЕСТЬ...

Имею высшее архитектурное образование (закончил БелГУТ в 2005 году по специальности - архитектура)

Готов быстро и качественно выполнить для Вас логотип, фирменный знак, визитку, банер, рекламную вывеску или элементы фирменного стиля - в векторном формате (можно и в растровом).

Могу быстро и качественно (учитывая нормы оформления) выполнить в AutoCADе чертежи архитектурного проекта (спроектировать или просто вычертить по уже готовым задумкам), оцифровать различные чертежи или перечертить.

Обращайтесь!

Рассмотрю любые варианты.