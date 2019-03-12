SEO-специалист Максим Алмашов - 7 лет опыта, более 150 успешных проектов!

Мой основной профиль на всем известной бирже FL.ru https://www.fl.ru/users/demonq11/ - где вы можете ознакомиться с отзывами обо мне, просмотреть кейсы.

Мои преимущества:

Опыт - для успешного продвижения любого сайта исполнитель должен обладать приличным багажом знаний. Практического опыта за моими плечами уже более 7 лет - начинал работу в крупных киевских компаниях, после чего долгий путь совершенства и ставления себя как специалиста-фрилансера.

Ответственность - всегда подхожу максимально серьезно к задаче, уделяя тематике значительное время на изучение и составления стратегии продвижения сайта. Погружаясь в ваш бизнес, я смотрю глазами заказчика (вашими) и всегда даю результат, а не видимость работы.

Связь - со мной легко общаться! Даю развернутые ответы на все вопросы и не пропадаю после оплаты, как некоторые "фрилансеры". На связи 7 дней в неделю с 08.00 до 20.00 - вполне достаточное время для решения любых вопросов.

Белые методы - в продвижении не использую накрутки, неестественную закупку ссылок в надежде на резкий рост и прочие "черные методы". Постоянно изучаю самые новые техники и методы SEO-продвижения, что делает мою работу максимально эффективной.

Результат - настроен четко на достижение поставленных целей и всегда добиваюсь в этом успеха! ВЫ определяете какие цели наиболее приоритетны, а не диктуют их Вам.

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