Электронная почта: [email protected]
ICQ: 354-107-472
Район проживания: Город Люберцы
Дата рождения: 9 апреля 1986 г.
Иностранные языки
Английский: Свободно владею
Французский: Базовый
Системное программирование: Assembler, C
Прикладное программирование: С/С++/C#, Pascal/ Delphi, Java, 1C:Предприятие 8.0
Инструменты: MS Visual Studio 2008, Code Gear RAD Studio 2007, MASM, TASM, FASM, Dev-Cpp
Web-программирование: HTML, DHTML, CSS
СУБД: Microsoft Access, MS SQL Server 2005
Проектирование систем: Erwin, BPwin, MS Visio
ОС:Windows, Unix(Linux, FreeBDS), BeOS, OS/2
Действие аккаунта приостановлено!