maxutov

Дмитрий Максютов maxutov

 
37 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

Электронная почта: [email protected]

ICQ: 354-107-472

Район проживания: Город Люберцы

Дата рождения: 9 апреля 1986 г.

Иностранные языки

Английский: Свободно владею

Французский: Базовый

Системное программирование: Assembler, C

Прикладное программирование: С/С++/C#, Pascal/ Delphi, Java, 1C:Предприятие 8.0

Инструменты: MS Visual Studio 2008, Code Gear RAD Studio 2007, MASM, TASM, FASM, Dev-Cpp

Web-программирование: HTML, DHTML, CSS

СУБД: Microsoft Access, MS SQL Server 2005

Проектирование систем: Erwin, BPwin, MS Visio

ОС:Windows, Unix(Linux, FreeBDS), BeOS, OS/2

HTMLCSSDelphiLinux
Портфолио