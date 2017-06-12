maxvnaumenko

Резюме Науменко Максим Витальевич Личные данные: Возраст – 21 год.

Контактная информация:

тел. (098) 114-78-80

e-mail: [email protected]

Образование:

2014 – настоящее время

Киевский национальный университет технологий и дизайна. Факультет химических и биофармацевтическихтехнологий.

СтудентІІ курса.

Опыт работы:

12.06.2017 – 12.07.2017 Производственная практика нафармацевтическом предприятии "Мед -Стар".

2015 – 2018 Выполнение работ по

переводам с английского статей психологической тематики.

2015 – 2018 Выполнение контрольных работ для студентов похимии и английскому языку.

Дополнительноеобразование:

2008 – 2012 р. Курсыанглийского языка.

2012– 2013 р. Курсы web-дизайна.

С2015 . Курсы французкого языка .

Иностранные языки:

Английский – свободно.

Французский– средний уровень(разговорный).