maxvnaumenko

Максим Науменко maxvnaumenko

 
28 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

                                       Резюме                                  Науменко Максим Витальевич Личные данные: Возраст – 21 год.

Контактная информация:

тел. (098) 114-78-80

e-mail: [email protected] 

Образование:

2014 – настоящее время  

Киевский национальный университет технологий и дизайна.  Факультет химических и биофармацевтическихтехнологий.

СтудентІІ курса.

 

Опыт работы:

12.06.2017 –  12.07.2017 Производственная практика нафармацевтическом предприятии "Мед -Стар".

2015 – 2018  Выполнение работ по

переводам с английского статей психологической тематики.

2015 – 2018  Выполнение контрольных работ для студентов похимии и английскому языку.

 

Дополнительноеобразование:

2008 – 2012 р.  Курсыанглийского языка.

2012– 2013 р.  Курсы web-дизайна.

С2015 . Курсы французкого языка .

Иностранные языки:

Английский – свободно.

Французский–  средний уровень(разговорный).