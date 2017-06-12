maxvnaumenko

Резюме Науменко Максим Витальевич Личные данные: Возраст – 21 год.
Контактная информация:
тел. (098) 114-78-80
e-mail: [email protected]
Образование:
2014 – настоящее время
Киевский национальный университет технологий и дизайна. Факультет химических и биофармацевтическихтехнологий.
СтудентІІ курса.
Опыт работы:
12.06.2017 – 12.07.2017 Производственная практика нафармацевтическом предприятии "Мед -Стар".
2015 – 2018 Выполнение работ по
переводам с английского статей психологической тематики.
2015 – 2018 Выполнение контрольных работ для студентов похимии и английскому языку.
Дополнительноеобразование:
2008 – 2012 р. Курсыанглийского языка.
2012– 2013 р. Курсы web-дизайна.
С2015 . Курсы французкого языка .
Иностранные языки:
Английский – свободно.
Французский– средний уровень(разговорный).