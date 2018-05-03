maxxxmartynenko

Специалист по интернет рекламе в РСЯ
Меня зовут Максим. Не так давно я начал заниматься интернет рекламой и прошел усиленный курс по её созданию
“Специалист по интернет-рекламе 3.0”, изучил самые современные технологии рекламы, и готов их применить для Вас бесплатно .
То есть я предлагаю настроить Вам интернет рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе.
Если Вас заинтересовало, предлагаю обсудить детальнее .Пишите, спрашивайте. С удовольствием отвечу на все вопросы.
Жду от Вас ответа.
С уважением Максим.
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