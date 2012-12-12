Проиллюстрирую детскую и другую литературу.

Образование:

Тбилиская государственная художественная академия.Факультет станковой графики.Специальность-книжная иллюстрация.

Работа:

Батумский государственный университет искусств,ассоцированный профессор,заведующий отделом качества факультета.

Профессиональные навыки

Владение графическими программами на уровне уверенного пользователя, от руки рисую быстро и характерно с применением креативной фантазии,хорошая школа рисунка, живописи, композиции.