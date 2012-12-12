Майя Герсамия-Джорбенадзе mayagersamiamayagersamia
53 годаГрузия/Батуми
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Проиллюстрирую детскую и другую литературу.
Образование:
Тбилиская государственная художественная академия.Факультет станковой графики.Специальность-книжная иллюстрация.
Работа:
Батумский государственный университет искусств,ассоцированный профессор,заведующий отделом качества факультета.
Профессиональные навыки
Владение графическими программами на уровне уверенного пользователя, от руки рисую быстро и характерно с применением креативной фантазии,хорошая школа рисунка, живописи, композиции.
Портфолио
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