mayazhyk

Майя Жуковская mayazhyk

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
UI/UX design Вебдизайнер

Навыки и умения

  • Landing Page
  • Создание мобильных приложений
  • Cайты-визитки
  • Сайт "под ключ"
  • Большие корпоративные проекты
  • Интернет-магазины
  • Адаптивный дизайн
  • Создание логотипов
  • Создание визиток
Инструменты для работы

  • Figma
  • Tilda
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator
  • Axure PR
Принцип работы: 

  • Ознакомление с техническим заданием, согласование возможных вопросов;
  • Создание прототипа;
  • Утверждение прототипа, внесение правок;
  • Дизайн главной страницы по прототипу;
  • Утверждение дизайна и внесение правок.
  • Остальные страницы по тому же принципу.
Делаю только дизайн без верстки и программирования. А также полноценный сайты на платформе Tilda (zero-блоками).

Рабочий график:

c 09:00 до 18:00

Обращайтесь, консультация бесплатно! 

Спасибо за внимание!