UI/UX design Вебдизайнер

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Figma

Tilda

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Axure PR

Принцип работы:

Ознакомление с техническим заданием, согласование возможных вопросов;

Создание прототипа;

Утверждение прототипа, внесение правок;

Дизайн главной страницы по прототипу;

Утверждение дизайна и внесение правок.

Остальные страницы по тому же принципу.

Делаю только дизайн без верстки и программирования. А также полноценный сайты на платформе Tilda (zero-блоками).

Рабочий график:

c 09:00 до 18:00

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Спасибо за внимание!