UI/UX design Вебдизайнер
Навыки и умения
- Landing Page
- Создание мобильных приложений
- Cайты-визитки
- Сайт "под ключ"
- Большие корпоративные проекты
- Интернет-магазины
- Адаптивный дизайн
- Создание логотипов
- Создание визиток
- Figma
- Tilda
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Axure PR
- Ознакомление с техническим заданием, согласование возможных вопросов;
- Создание прототипа;
- Утверждение прототипа, внесение правок;
- Дизайн главной страницы по прототипу;
- Утверждение дизайна и внесение правок.
- Остальные страницы по тому же принципу.
Рабочий график:
c 09:00 до 18:00
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Спасибо за внимание!
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