Партнерство «CD-диск №1» объявляет прием на работу новых сотрудников для работы над макетом CD-диска. Работа – дистанционная, через Интернет. Нуждаемся в программистах, дизайнерах, авторах цифровых товаров. Подробности будут высланы Вам на мыло при получении Вашего письма на адрес: ...
Имею опыт в разработке проектов для фирм, бизнес-планов, расчетов... Опыт работы - 2 года. Закончил купянскую гимназию №3 с золотой медалью. Неоднократно ставал победителем обласного и республиканского туров Всеукраинских школьных олимпиад по экономике, информатике, физике, правоведению. Имею опыт в разработке компьютерных экономических программ для фирм, связаных с ведением расчетов предпринимательской деятельности. Ответственный, честный. Знаю английский (владею свободно), украинский, русский, немецкий (базовый уровень).
- Прочее9 заявокЗакрыт17 лет назад