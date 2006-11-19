Партнерство «CD-диск №1» объявляет прием на работу новых сотрудников для работы над макетом CD-диска. Работа – дистанционная, через Интернет. Нуждаемся в программистах, дизайнерах, авторах цифровых товаров. Подробности будут высланы Вам на мыло при получении Вашего письма на адрес: ...