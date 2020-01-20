Видеомонтаж
Услуги видеомонтажа готового материала заказчика(фото, видео, аудио).
Работа в Adobe Premiere Pro CC 2017, Adobe Photoshop
Видеомонтаж: видео клипы; рекламные, свадебные, детскиефильмы и ролики; презентации; слайд-шоу; выступления;
В монтаж по вашему желанию входит подбор, нарезка, склейка,переходы, видеоэффекты, титры, цветокорекция, добавление фотографий, наложение
музыки, наложение текста, логотипа.
Обработка звука (голоса, удаление фоновых шумов и т.д).
Запись видео с youtube, rutube, vimeo, vk и пр. Захват с экрана.
Цена договорная в зависимости от трудности поставленнойзадачи.
К работе подхожу ответственно, работы сдаю в срок.
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