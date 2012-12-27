mderevyanko

Михаил mderevyanko

 
36 летУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

- Более 3-х лет опыта работы в ручном и автоматизированном тестировании.

– Профессиональные знания процесса QA.

– Участие в QA Estimate, создание тест планов, их выполнение.

– Обширный опыт в Grey box тестированиии и ручном тестировании.

– Опыт работы в тестировании Desktop и Web-приложений .

– Хорошо разбираюсь в системом тестировании, smoke тестировании, функциональном тестировании, юзабилити-тестировании, тестирование GUI, регрессивном тестировании.

Тестирование ПО
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