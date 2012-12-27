- Более 3-х лет опыта работы в ручном и автоматизированном тестировании.

– Профессиональные знания процесса QA.

– Участие в QA Estimate, создание тест планов, их выполнение.

– Обширный опыт в Grey box тестированиии и ручном тестировании.

– Опыт работы в тестировании Desktop и Web-приложений .

– Хорошо разбираюсь в системом тестировании, smoke тестировании, функциональном тестировании, юзабилити-тестировании, тестирование GUI, регрессивном тестировании.