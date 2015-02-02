mechtatellu

МамыкинаЛюдмила Витальевна Дата и место рождения 24 июля 1976 года, Ставропольский край Семейное положение: замужем, двое детей 9 и15 лет Контактнаяинформация: Респ.Башкортостан, г.Белорецк,

Телефон: 89033540461

e-mail: [email protected] Опытработы: апрель 2013 -наст.вр. - Менеджер по продажам, Турагентство ООО «Апельсин»

работаю с клиентами по продаже туристических путевок и услуг в новом офисе с нуля

занимаюсь поиском новых клиентов, формированием клиентской базы

оформляю сделки по продаже туристических путевок и услуг

заключаю договора с туроператорами, клиентами

занимаюсь актуальным наполнением странички агентства в социальной сети предложениями дня

руководила коллективом из 10 человек

формировала планы по работе газеты на неделю, месяц, год

несла ответственность за содержание 12-полосного издания, наполнение газеты актуальной и интересной информацией, соответствие содержания издания Закону о СМИ, Закону о рекламе, правилам русского языка

заключала договора с рекламодателями, фирмами- партнерами по изданию газеты

представляла СМИ, которым руководила, на мероприятиях различного уровня

находила информацию для наполнения газеты, проверяла ее и редактировала,

вела всю необходимую документацию по работе газеты (составляла сметы, отчеты, общалась с

подписчиками газеты) работала над созданием новых рубрик, проведением конкурсов и рекламных кампаний по продвижению газеты

за время работы в этой должности сумела увеличить тираж издания на 13 %, вывела издание на совершенно новый этап, из черно-белой газета стала цветной

«БМК»

занималась поиском информации на актуальные темы

писала статьи и новостные заметки

корректировала содержание газеты в соответствии с правилами русского языка

работала с местными, республиканскими и российскими СМИ по размещению информации о предприятии, его достижениях

писала статьи и информационные сообщения для республиканских информагентств и местных СМИ

об истории и деятельности предприятия, с целью формирования имиджа предприятия, как динамично развивающегося и социально-ответственного заключала договора с информагентствами, СМИ для подготовки и размещения материалов в СМИ о

предприятии проводила мониторинг сайтов в сети Интернет, содержания местных и республиканских СМИ на предмет поиска информации о предприятии

«БМК»

выполняла задания редакции по поиску информации и написанию материалов на самые различные темы

выполняла корректуру всех статей в газете, а также рекламных объявлений

выполняла задания редакции по поиску информации и созданию сюжетов для программы «Новости»,

была дежурной ведущей программы «Новости»

выполняла задания редакции по поиску информации и созданию сюжетов для программы «Новости»

была автором серии сюжетов «Секреты спортивного мастерства»

1993-1998 гг. – Отделение международных отношенийИсторического факультета, Уральский Государственный Университет (ныне УРФО им.

Б. Ельцина), г.Екатеринбург.Специальность – референт-переводчик. Личные качестваОтветственность,инициативность, очень сильные аналитические

способности, пунктуальность, добросовестность, самостоятельность,

высокая работоспособность, умение в кратчайшие сроки изучить проблему любой

сложности, дисциплинированность, исполнительность, склонность к повышению

образования, умение работать одинаково продуктивно как в групп, так и

индивидуально.