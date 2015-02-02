mechtatellu

МамыкинаЛюдмила Витальевна Дата и место рождения 24 июля 1976 года, Ставропольский край Семейное положение: замужем, двое детей 9 и15 лет Контактнаяинформация: Респ.Башкортостан, г.Белорецк,
Телефон: 89033540461
e-mail: [email protected] Опытработы: апрель 2013 -наст.вр. - Менеджер по продажам, Турагентство ООО «Апельсин»
- работаю с клиентами по продаже туристических путевок и услуг в новом офисе с нуля
- занимаюсь поиском новых клиентов, формированием клиентской базы
- оформляю сделки по продаже туристических путевок и услуг
- заключаю договора с туроператорами, клиентами
- занимаюсь актуальным наполнением странички агентства в
социальной сети предложениями дня
- руководила коллективом из 10 человек
- формировала планы по работе газеты на неделю, месяц, год
- несла ответственность за содержание 12-полосного издания, наполнение газеты актуальной и интересной
информацией, соответствие содержания
издания Закону о СМИ, Закону о рекламе, правилам русского языка
- заключала договора с рекламодателями, фирмами- партнерами по изданию газеты
- представляла СМИ, которым руководила, на мероприятиях различного уровня
- находила информацию для наполнения газеты, проверяла ее и редактировала,
- вела всю необходимую документацию по работе газеты (составляла сметы, отчеты, общалась с
- работала над созданием новых рубрик, проведением конкурсов и рекламных кампаний по продвижению газеты
- за время работы в этой должности сумела увеличить тираж издания на 13 %, вывела издание на совершенно новый этап, из
подписчиками газеты)
черно-белой газета стала цветной
«БМК»
- занималась поиском информации на актуальные темы
- писала статьи и новостные заметки
- корректировала содержание газеты в соответствии с правилами русского языка
- работала с местными, республиканскими и российскими СМИ по размещению информации о предприятии,
его достижениях
- писала статьи и информационные сообщения для республиканских информагентств и местных СМИ
- заключала договора с информагентствами, СМИ для подготовки и размещения материалов в СМИ о
- проводила мониторинг сайтов в сети Интернет, содержания местных
об истории и деятельности предприятия, с целью формирования имиджа
предприятия, как динамично развивающегося и социально-ответственного
предприятии
и республиканских СМИ на предмет поиска информации о предприятии
«БМК»
- выполняла задания редакции по поиску информации и написанию материалов на самые различные темы
- выполняла корректуру всех статей в газете, а также рекламных объявлений
- выполняла задания редакции по поиску информации и созданию сюжетов для программы «Новости»,
- была дежурной ведущей программы «Новости»
- выполняла задания редакции по поиску информации и созданию сюжетов для программы «Новости»
- была автором серии сюжетов «Секреты спортивного мастерства»
Б. Ельцина), г.Екатеринбург.Специальность – референт-переводчик. Личные качестваОтветственность,инициативность, очень сильные аналитические
способности, пунктуальность, добросовестность, самостоятельность,
высокая работоспособность, умение в кратчайшие сроки изучить проблему любой
сложности, дисциплинированность, исполнительность, склонность к повышению
образования, умение работать одинаково продуктивно как в групп, так и
индивидуально.