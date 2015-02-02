mechtatellu

Людмила mechtatellu

 
48 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

МамыкинаЛюдмила Витальевна Дата и место рождения 24 июля 1976 года, Ставропольский край Семейное положение: замужем, двое детей 9 и15 лет Контактнаяинформация: Респ.Башкортостан, г.Белорецк,

Телефон: 89033540461

e-mail: [email protected]  Опытработы: апрель 2013 -наст.вр. - Менеджер по продажам, Турагентство ООО «Апельсин»

  • работаю с клиентами по продаже туристических путевок и услуг в новом офисе с нуля
  • занимаюсь поиском новых клиентов, формированием клиентской базы
  • оформляю сделки по продаже туристических путевок и услуг
  • заключаю договора с туроператорами, клиентами
  • занимаюсь актуальным наполнением странички  агентства в

    социальной сети предложениями дня

январь 2011 - апрель2013 - Главный редактор газеты «Металлург» - корпоративного издания ОАО «БМК»
  • руководила коллективом из 10 человек
  • формировала планы по работе газеты на неделю, месяц, год
  • несла ответственность за содержание 12-полосного издания, наполнение газеты актуальной и интересной

    информацией, соответствие содержания 

    издания Закону о СМИ, Закону о рекламе, правилам русского языка

  • заключала договора с рекламодателями, фирмами- партнерами по изданию газеты
  • представляла СМИ, которым руководила, на мероприятиях различного уровня
  • находила информацию для наполнения газеты, проверяла ее и редактировала,
  • вела всю необходимую документацию по работе газеты (составляла сметы, отчеты, общалась с

    • подписчиками газеты)

  • работала над созданием новых рубрик, проведением конкурсов и рекламных кампаний по продвижению газеты
  • за время работы в этой должности сумела увеличить тираж издания на 13 %, вывела издание на совершенно новый этап, из

    • черно-белой  газета стала цветной

август 2009- январь2011 - Корреспондент-корректор газеты «Металлург» - корпоративного издания ОАО

«БМК»

  • занималась поиском информации на актуальные темы
  • писала статьи и новостные заметки
  • корректировала содержание газеты в соответствии с правилами русского языка
апрель 2007 - август2009 - Пресс-секретарь ОАО «БМК»
  • работала с местными, республиканскими и российскими СМИ по размещению информации о предприятии,

    его достижениях

  • писала статьи и информационные сообщения для республиканских информагентств и местных СМИ

    • об истории и деятельности предприятия, с целью формирования имиджа

    предприятия, как динамично развивающегося и социально-ответственного

  • заключала договора с информагентствами, СМИ для подготовки и размещения материалов в СМИ о

    • предприятии

  • проводила мониторинг сайтов в сети Интернет, содержания  местных

    • и республиканских СМИ на предмет поиска информации о предприятии

ноябрь 2004 – апрель2007 - Корреспондент-корректор газеты «Металлург» - корпоративного издания ОАО

«БМК»

  • выполняла задания редакции по поиску информации и написанию материалов на самые различные темы
  • выполняла корректуру всех статей в газете, а также рекламных объявлений
октябрь 2003 – март 2004 - Корреспонденттелекомпании «ВТС», г. Уфа
  • выполняла задания редакции по поиску информации и созданию сюжетов для программы «Новости»,
  • была дежурной ведущей программы «Новости»
ноябрь 2001 – август 2003 - Корреспонденттелекомпании «Белорецк ТВ-6», г. Белорецк
  • выполняла задания редакции по поиску информации и созданию сюжетов для программы «Новости»
  • была автором серии сюжетов «Секреты спортивного мастерства»
Образование1993-1998 гг. – Отделение международных отношенийИсторического факультета, Уральский Государственный Университет (ныне УРФО им.

Б. Ельцина), г.Екатеринбург.Специальность – референт-переводчик. Личные качестваОтветственность,инициативность, очень сильные аналитические

способности,  пунктуальность, добросовестность, самостоятельность,

высокая работоспособность, умение в кратчайшие сроки изучить проблему любой

сложности, дисциплинированность, исполнительность, склонность к повышению

образования, умение работать одинаково продуктивно как в групп, так и

индивидуально.