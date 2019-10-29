mediator_dallon

Александра mediator_dallon

 
22 годаКазахстан/Тараз
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Рисую в программе Adobe Photoshop CC 2018. В большинстве своём маленькие иллюстрации или портреты в своеобразном стиле и не только.

Закончила художественную студию с отличием. С раннего возраста рисовала в традиционном стиле, душа лежит к портретам. Практиковалась в техниках академического рисунка, с лёгкостью управляюсь с гуашью и акварелью, а также люблю компьютерную графику. Рисую на графическом планшете два года. Увлекаюсь программой Adobe Photoshop CC 2018 и знаю её теперь как свои двадцать пальцев. Обрабатываю фотографии. Не особо уважаю стиль DreamArt, и не делаю подобные работы принципиально. Рисую в своём 2D стиле (аниме, если хотите). Рисую комиксы, портреты на заказ, шаржи, персонажей. За работу беру немного, и делаю всё быстро и в срок!

Photoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
karina-05
34 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Создать инструкцию для упражнений с фитнес резинкой
Работа выполнена в срок. спасибо
Заказчик приятен в общении и терпелив) Оплата произведена незамедлительно. Благодарю за сотрудничество!
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