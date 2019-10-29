Рисую в программе Adobe Photoshop CC 2018. В большинстве своём маленькие иллюстрации или портреты в своеобразном стиле и не только.

Закончила художественную студию с отличием. С раннего возраста рисовала в традиционном стиле, душа лежит к портретам. Практиковалась в техниках академического рисунка, с лёгкостью управляюсь с гуашью и акварелью, а также люблю компьютерную графику. Рисую на графическом планшете два года. Увлекаюсь программой Adobe Photoshop CC 2018 и знаю её теперь как свои двадцать пальцев. Обрабатываю фотографии. Не особо уважаю стиль DreamArt, и не делаю подобные работы принципиально. Рисую в своём 2D стиле (аниме, если хотите). Рисую комиксы, портреты на заказ, шаржи, персонажей. За работу беру немного, и делаю всё быстро и в срок!