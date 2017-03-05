meer002

Воропаев meer002

 
29 летУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Графический дизайнер. Трудолюбивый, ответственный и креативный. Сжатые сроки. Опыт работы 2 года.
Портфолио
Показать больше работ