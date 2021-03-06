Копирайтер (русский/английский/украинский). Переводчик (английский- русский, русский - английский, украинский-русский, русский-украинский)

Я студентка 5 курса гуманитарного университета. Изучаю английский язык уже много лет. Также имею большой опыт работы в сфере преподавания, копирайтинга и выполнения переводов. В

процессе изучения и преподавания английского языка, часто выполняла различные задания

разной степени сложности. Мой уровень английского – С1. Я достаточно четко и правильно

представляю, что и как нужно делать. Уже сейчас могу взять заказ.