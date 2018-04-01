menshikowa

Когда работа=хобби, а хобби=работа.

Английский язык во всех проявлениях - моё самое главное увлечение. Я люблю разговаривать на языке, смотреть фильмы и читать книги, преподавать и помогать понять и полюбить. Благодаря своей профессии-переводчик и своему хобби-преподаватель, у меня нет монотонности. Каждый раз новые темы для перевода, интересные собеседники, разносторонние ученики (начиная от шестилетнего маленького гения, который в перерывах рассказывает об устройстве Вселенной, и заканчивая бородатым кайтсерфером, который объездил уже полмира, объясняясь жестами) и возможность путешествовать "без границ", не отрываясь от рабочего процесса.

Работая в путешествиях, я отточила навык самодисциплины и тайм-менеджмента, повысила качество работы: сделай быстро и сразу максимально хорошо, чтобы не переделывать и наслаждаться отдыхом, научилась находить общий язык с людьми всех возрастов и решать любые проблемы.