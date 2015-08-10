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Мазниченко Александр Леонидович

Телефоны: +08(066)734-32-00

Предпочтительный способ связи: E-mail или телефон.

Город: Киев

Пожелания к будущей работе

Должность: менеджер по продажам, координатор продаж, руководитель

Отрасль: (автотовары)

График работы: полный рабочий день, частичная занятость, удалённая работа.

Опыт работы

ООО НПП «Укрдортехмаш» (работа: продажа дорожно-ремонтной и дорожно-строительной техники, заключение договоров, ведение переговоров), Киев

июнь 1999 — декабрь 2002

Должность: Инженер.

ЧП Баринов А. О. (работа: продажа автошин и дисков, консультирование клиентов, ведение первичной бухгалтерии, реклама, приём заказов, отчётность), Киев

апрель 2003 — июнь 2006

Должность: Торговый представитель.

ООО «Валми Автомотив» (работа: продажа запчастей автосервисам, автомагазинам, авто рынкам, оптовикам, заключение договоров, ведение переговоров, ведение клиентской базы, поиск новых клиентов, отчётность), Киев

июль 2006 — февраль 2007

Должность: Торговый представитель.

Корпорация «АИС» (работа: продажа запчастей автосервисам, автомагазинам, авто рынкам, оптовикам, заключение договоров, ведение переговоров, ведение клиентской базы, поиск новых клиентов, отчётность), Киев

август 2007 — январь 2008

Должность: Специалист департамента запасных частей к автомобилям иностранного производства.

ООО «Метеор-Украина» (работа: продажа запчастей автосервисам, автомагазинам, авто рынкам, оптовикам, заключение договоров, ведение переговоров, ведение клиентской базы 6 областей Украины, поиск новых клиентов, отчётность), Киев

февраль 2008 — май 2011

Должность: Торговый представитель, координатор продаж.

ООО «Элит-Украина» (работа: продажа запчастей автосервисам, автомагазинам, авто рынкам, оптовикам, заключение договоров, ведение переговоров, ведение клиентской базы, поиск новых клиентов, отчётность), Киев

июнь 2011 — февраль 2012

Должность: Торговый представитель, координатор продаж.

ООО "Еврошина" (работа: продажа автошин, дисков, услуг сервиса, ведение первичной бухгалтерии, складского учёта, маркетинг), Киев март 2013 - декабрь 2013

Должность: Менеджер по продажам, координатор продаж.

март 2014 — июнь 2014

Образование

Высшее техническое. Украинский Транспортный университет 1993-98г. Автомобили и автомобильное хозяйство. Инженер-механик.

Профессиональные навыки:

Уверенный пользователь ПК (Microsoft Office, Интернет, оригинальные и неоригинальные програмы по подбору запчастей).

Владение оргтехникой и средствами связи: принтер, ксерокс, телефон, факс, e-mail.

Отличное знание рынка автомобильных запчастей Украины, опыт проведения презентаций, имеется статистика продаж по Украине по всем подразделениям товара за 5 лет (автозапчасти), наработанная клиентская база СТО, автомагазинов, оптовиков и др. покупателей, знание всех типоразмеров шин, успешно продаваемых в Украине (анализ парка авто в Украине), знание брендов и их применяемость к автомобилям (шины и диски).

Умение вести переговоры, строить долгосрочные отношения с клиентами и поставщиками.

Знание делового этикета, делопроизводства.

Умение работать с большим объемом информации.

Возможность командировок: к командировкам готов.

Личностные качества: целеустремленность, коммуникабельность, быстрая обучаемость, ответственность, исполнительность, стрессоустойчивость.