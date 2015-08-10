Мазниченко Александр Леонидович
Телефоны: +08(066)734-32-00
Предпочтительный способ связи: E-mail или телефон.
Город: Киев
Пожелания к будущей работе
Должность: менеджер по продажам, координатор продаж, руководитель
Отрасль: (автотовары)
График работы: полный рабочий день, частичная занятость, удалённая работа.
Опыт работы
ООО НПП «Укрдортехмаш» (работа: продажа дорожно-ремонтной и дорожно-строительной техники, заключение договоров, ведение переговоров), Киев
июнь 1999 — декабрь 2002
Должность: Инженер.
ЧП Баринов А. О. (работа: продажа автошин и дисков, консультирование клиентов, ведение первичной бухгалтерии, реклама, приём заказов, отчётность), Киев
апрель 2003 — июнь 2006
Должность: Торговый представитель.
ООО «Валми Автомотив» (работа: продажа запчастей автосервисам, автомагазинам, авто рынкам, оптовикам, заключение договоров, ведение переговоров, ведение клиентской базы, поиск новых клиентов, отчётность), Киев
июль 2006 — февраль 2007
Должность: Торговый представитель.
Корпорация «АИС» (работа: продажа запчастей автосервисам, автомагазинам, авто рынкам, оптовикам, заключение договоров, ведение переговоров, ведение клиентской базы, поиск новых клиентов, отчётность), Киев
август 2007 — январь 2008
Должность: Специалист департамента запасных частей к автомобилям иностранного производства.
ООО «Метеор-Украина» (работа: продажа запчастей автосервисам, автомагазинам, авто рынкам, оптовикам, заключение договоров, ведение переговоров, ведение клиентской базы 6 областей Украины, поиск новых клиентов, отчётность), Киев
февраль 2008 — май 2011
Должность: Торговый представитель, координатор продаж.
ООО «Элит-Украина» (работа: продажа запчастей автосервисам, автомагазинам, авто рынкам, оптовикам, заключение договоров, ведение переговоров, ведение клиентской базы, поиск новых клиентов, отчётность), Киев
июнь 2011 — февраль 2012
Должность: Торговый представитель, координатор продаж.
ООО "Еврошина" (работа: продажа автошин, дисков, услуг сервиса, ведение первичной бухгалтерии, складского учёта, маркетинг), Киев март 2013 - декабрь 2013
Должность: Менеджер по продажам, координатор продаж.
март 2014 — июнь 2014
Образование
Высшее техническое. Украинский Транспортный университет 1993-98г. Автомобили и автомобильное хозяйство. Инженер-механик.
Профессиональные навыки:
Уверенный пользователь ПК (Microsoft Office, Интернет, оригинальные и неоригинальные програмы по подбору запчастей).
Владение оргтехникой и средствами связи: принтер, ксерокс, телефон, факс, e-mail.
Отличное знание рынка автомобильных запчастей Украины, опыт проведения презентаций, имеется статистика продаж по Украине по всем подразделениям товара за 5 лет (автозапчасти), наработанная клиентская база СТО, автомагазинов, оптовиков и др. покупателей, знание всех типоразмеров шин, успешно продаваемых в Украине (анализ парка авто в Украине), знание брендов и их применяемость к автомобилям (шины и диски).
Умение вести переговоры, строить долгосрочные отношения с клиентами и поставщиками.
Знание делового этикета, делопроизводства.
Умение работать с большим объемом информации.
Возможность командировок: к командировкам готов.
Личностные качества: целеустремленность, коммуникабельность, быстрая обучаемость, ответственность, исполнительность, стрессоустойчивость.