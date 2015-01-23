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Государственные торги - это новый, пока не всеми изведанный рынок сбыта товаров и услуг.

В отличии от стандартных схем привлечения и работы с клиентами, государственные

торги имеют ряд существенных преимуществ, таких как:

- Гарантированная оплата работ в оговоренное контрактов время

- Неизменный в течении выполнения контракта объем работ

- Четкая схема взаимодействия с государственным заказчиком

- Законодательно регламентированная процедура выбора поставщиков товаров, подрядчиков работ

Деловой опыт выполнения работ в области государственного и муниципального контракта насчитывает сотни успешно выполненных конкурсов, каждый из которых готов подтвердить соответствующими протоколами и соглашениями о выполнении работ.

Основными достоинствами работы является:

· Быстрая скорость реакции на запросы

· Гибкая система ценообразования

· Гарантированное качественное выполнение работ (в случае некачественного выполнения услуг деньги возвращаются клиенту в

полном объеме)

· Прозрачная работа

· Честность во всем

· Научный подход к выполнению работ (клиент получает полный набор компетентных данных для принятия правильного решения)

. Удобный сервис (каждый клиент получает индивидуально подстроенную форму взаимодействия, удобную непосредственно ему)