Государственные торги - это новый, пока не всеми изведанный рынок сбыта товаров и услуг.
В отличии от стандартных схем привлечения и работы с клиентами, государственные
торги имеют ряд существенных преимуществ, таких как:
- Гарантированная оплата работ в оговоренное контрактов время
- Неизменный в течении выполнения контракта объем работ
- Четкая схема взаимодействия с государственным заказчиком
- Законодательно регламентированная процедура выбора поставщиков товаров, подрядчиков работ
Деловой опыт выполнения работ в области государственного и муниципального контракта насчитывает сотни успешно выполненных конкурсов, каждый из которых готов подтвердить соответствующими протоколами и соглашениями о выполнении работ.
Основными достоинствами работы является:
· Быстрая скорость реакции на запросы
· Гибкая система ценообразования
· Гарантированное качественное выполнение работ (в случае некачественного выполнения услуг деньги возвращаются клиенту в
полном объеме)
· Прозрачная работа
· Честность во всем
· Научный подход к выполнению работ (клиент получает полный набор компетентных данных для принятия правильного решения)
. Удобный сервис (каждый клиент получает индивидуально подстроенную форму взаимодействия, удобную непосредственно ему)