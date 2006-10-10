Образование:

- Неоконченное высшее

2003 г. по настоящее время

Московский Открытый Социальный Университет

Факультет: «Лингвистика и Межкультурная Коммуникация»

Специальность - лингвист-переводчик

Владение иностранными языками:

- английский язык – устный перевод (последовательный), письменный: технический, общественно-политический, коммерческая документация, художественная литература, беллетристика, публицистика.

- испанский язык – письменный перевод со словарем.

В настоящее время работаю над переводом книги Брета Истона Эллиса “Rules of Attraction”

Дополнительные навыки:

- владение компьютером на уровне продвинутого пользователя, знание офисных программ MS Office, Lingvo высокая скорость ввода текста с клавиатуры.

- умение работать с орг. техникой

- умение вести деловую беседу и телефонные переговоры

- свободное ориентирование в сети INTERNET, работа с электронной почтой

Личные характеристики:

легко обучаем, ответственен, трудолюбив и коммуникабелен, усидчив, увлекаюсь современным искусством, литературой и кино, игрой на музыкальных инструментах (гитара, бас-гитара)

Дополнительная информация:

Имею действующий загранпаспорт.