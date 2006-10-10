Образование:
- Неоконченное высшее
2003 г. по настоящее время
Московский Открытый Социальный Университет
Факультет: «Лингвистика и Межкультурная Коммуникация»
Специальность - лингвист-переводчик
Владение иностранными языками:
- английский язык – устный перевод (последовательный), письменный: технический, общественно-политический, коммерческая документация, художественная литература, беллетристика, публицистика.
- испанский язык – письменный перевод со словарем.
В настоящее время работаю над переводом книги Брета Истона Эллиса “Rules of Attraction”
Дополнительные навыки:
- владение компьютером на уровне продвинутого пользователя, знание офисных программ MS Office, Lingvo высокая скорость ввода текста с клавиатуры.
- умение работать с орг. техникой
- умение вести деловую беседу и телефонные переговоры
- свободное ориентирование в сети INTERNET, работа с электронной почтой
Личные характеристики:
легко обучаем, ответственен, трудолюбив и коммуникабелен, усидчив, увлекаюсь современным искусством, литературой и кино, игрой на музыкальных инструментах (гитара, бас-гитара)
Дополнительная информация:
Имею действующий загранпаспорт.