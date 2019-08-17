Вы хотите себе сайт? Я готов его сделать!
Молодой и креативный веб-разработчик предлагает Вам свои услуги:
Дизайн сайтов:
- Красивый дизайн
- Креативный подход
- Файлы в формате psd.
Верстка:
- Качественный код
- Яркая анимация
- адаптивность
- Высокая скорость выполнения работы.
Плюсы работы со мной:
- Всегда на связи
- Умею понимать заказчика без ТЗ
- Коммуникабельный.
Буду рад выполнить именно Ваш заказ!
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0 из 5
Отзывы заказчиков
$9
8 баллов
6 лет назад
Мхайло, хороший дизайнер! Если правильно поставить задачу и объяснить он сделает прекрасно! Рекомендую!!!!
Ответный отзыв
Владимир отличный заказчик, всегда на связи, четко ставит задачу, приятен в общении, рекомендую всем к сотрудничеству.