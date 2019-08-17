miha22

Михайло Галаган miha22

 
24 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Вы хотите себе сайт? Я готов его сделать!

Молодой и креативный веб-разработчик предлагает Вам свои услуги:

Дизайн сайтов:

- Красивый дизайн

- Креативный подход

- Файлы в формате psd.

Верстка:

- Качественный код

- Яркая анимация

- адаптивность

- Высокая скорость выполнения работы.

Плюсы работы со мной:

- Всегда на связи

- Умею понимать заказчика без ТЗ

- Коммуникабельный.

Буду рад выполнить именно Ваш заказ!

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Отзывы заказчиков

toplombard
Владимир 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$9
8 баллов
6 лет назад
Нужно нарисовать прототип проекта
Мхайло, хороший дизайнер! Если правильно поставить задачу и объяснить он сделает прекрасно! Рекомендую!!!!
Владимир отличный заказчик, всегда на связи, четко ставит задачу, приятен в общении, рекомендую всем к сотрудничеству.
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