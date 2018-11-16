Диктор на 4 языках - русский, украинский, немецкий и английский

Предлагаю услуги диктора для записей аудиокниг, рекламы, закадрового озвучивания документальных фильмов.

Озвучивание возможно на четырех языках - немецкий, украинский, английский и русский. Стоимость оговаривается непосредственно при осуществлении заказа. "Демо"-треки прилагаются.

Также можно ознакомиться с моим дикторским плей-листом здесь:

https://www.youtube.com/watch?v=IPdorIklzMo&list=PLZfbq6SXxOHg56YhFqQcH12dRofpVbL2b&index=4

Буду рад сотрудничать. Всем хорошего настроения!