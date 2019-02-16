milaYa2203

Мила,20лет,Москва. Готова помочь Вам в заказе.

Добрый День! Я Мила,20 лет,г.Москва.На сайте впервые. Более года занималась офисной деятельностью,такие как описание театральных мероприятий на сайтах продажи билетов,а так же разработка рекламы для сети кофейных точек "Правильный кофе" . Владение русским языком -Выше среднего.Работа с аудио и видео на любительском уровне. Освоено сведение и азы мастеринга . Интересно поработать с расшифровкой аудио в текст.Лучшие качества во мне : полная погруженность в проект,нахождение альтернативных методов действий ,ориентировка на качественное завершение заказа.Готова, с максимальным вниманием , сотрудничать с Вами.