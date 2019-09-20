Создаю крутые видеоролики!

Со мной, я гарантирую, вы будете поняты и получите индивидуальный подход, пунктуальность, качество исполнения, инициативу и желанный результат.

Я с удовольствием поспособствую написанию ТЗ, поделюсь моими образцами брифов и кучей профессиональных советов в областях моих специализаций.

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Программы, которые я использую в работе:

After Effects, Premiere Pro, Photoshop, Illustrator, Cinema 4D, Audition, Reaper, fl studio и пр.

Техника:

Canon 5D Mark III, Sony A7sII.

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Напишите мне, и я уверен, мы договоримся;)