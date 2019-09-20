Создаю крутые видеоролики!
Со мной, я гарантирую, вы будете поняты и получите индивидуальный подход, пунктуальность, качество исполнения, инициативу и желанный результат.
Я с удовольствием поспособствую написанию ТЗ, поделюсь моими образцами брифов и кучей профессиональных советов в областях моих специализаций.
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Программы, которые я использую в работе:
After Effects, Premiere Pro, Photoshop, Illustrator, Cinema 4D, Audition, Reaper, fl studio и пр.
Техника:
Canon 5D Mark III, Sony A7sII.
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Напишите мне, и я уверен, мы договоримся;)
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