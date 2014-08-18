Регистрация
Вход
RU
UA
Заказы
Фрилансеры
Портфолио
Блог
Анастасия Шевченко
mindless_illusio
mindless_illusio
28 лет
Украина
/
Феодосия
10 лет на
фриланс
-бирже
Была
9 лет назад
1 отзыв
Перевод, литературный перевод, корректировка. 12 лет изучения английского.
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Володимир
vladymir777
39 лет
Германия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
166 отзывов
(-4)
$20
5 баллов
9 лет назад
Англ. на Рус. Тематика: животные. Уровень: средний
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отправить сообщение
Отзывы заказчиков
1
Свернуть сайдбар