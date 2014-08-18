mindless_illusio

Анастасия Шевченко mindless_illusio

 
28 летУкраина/Феодосия
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Перевод, литературный перевод, корректировка. 12 лет изучения английского.
Отзывы заказчиков
vladymir777
Володимир 
39 летГермания
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
166 отзывов(-4)
$20
5 баллов
9 лет назад
Англ. на Рус. Тематика: животные. Уровень: средний
Отзыв недоступен.
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