Редактировать ООпыт и навыки[table]
Профессиональные
навыки и знания
Я легко и быстро пишу‚ владею всеми жанрами журналистики и литературы. Кроме того‚ являюсь автором 12 романов под псевдонимом
"Мария Ветрова"‚ изданных в АСТ-ОЛИМП. Написала также обе книги за
Валентину Малявину‚ 5 книг за Фридриха Незнанского в серию "Марш
Турецкого"‚ в том числе по сценариям НТВ. Писала также для этого канала
несколько раз сценарии и, наоборот, книги по сценариям. Параллельно работая в
СМИ и в самом издательстве в качестве редактора. В первые годы появления
передачи «Поле Чудес» сотрудничала с Владом Листьевым. Работая в журналах
(сначала в ПТД‚ затем в "Русских автобусных линиях"), отвечала и
отвечаю и за наполнение изданий рекламой (модули предприятий‚ платные статьи
и интервью)‚ делаю это также вполне успешно. Затем работала в АНО "Центр информационно-аналитической
и правовой поддержки органов исполнительной власти и правоохранительных
структур". Редактором интернет-журнала "Технологическая
платформа". В настоящий момент – не работаю.
Опыт работы
20 лет в должности Пишущий редактор, журналист.
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Декабрь 2014 — не работаю около полугода. Интернет-журнал "Технологическая платформа", сайт www/ano-info.ru ,Москва, http://www.npravs.ru
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Образование
Высшее
УдГУ, 1977 высшее (специалист), филолог-литературовед Диплом об окончании ВУЗа - "красный", тема дипломной работы: "Системно-функциональный
анализ лирики А.С.Пушкина 1821 - 1824 г.г. Романтическая лирика А.С.Пушкина как система".
Языки
Украинский свободное владение, Русский — родной
Сильные качества и преимущества
Свою профессиональную деятельность начинала свою в МК, я автор нескольких книг (детективные романы) под псевдонимом «Мария Ветрова».
Последние 15 лет занималась параллельно с основной работой - рекламой, причем
в специализированных журналах, в т.ч. на сайтах. Все мои навыки и качества
характера полностью соответствуют самым высоким требованиям. В МК я
проработала 5 лет, затем в течение 9 лет работала в ЗАО «Виктор Шварц и К»,
выпускавшем тогда 12 еженедельников: «Частная жизнь», «Поле Чудес», «Женские
дела» и т.д. В каждом из них я публиковала под различными псевдонимами не
менее 2-3 материала. Далее – работа в специализированных журналах в качестве
пишущего редактора. Могу добавить к сказанному, что я очень люблю свою
профессию, ни разу в жизни не пожалела о ее выборе. С уважением, Алла
Хлебникова.
Дополнительно о себе
Я - пенсионерка‚ но люди пишущие‚ как известно‚ на пенсию не уходят. Я энергична‚ легка на подъем‚ мгновенно нахожу контакт с людьми‚
уживчива‚ доброжелательна‚ открыта к общению и практически неутомима. Лучше
всего себя чувствую в гуще событий. Мне всегда интересны другие люди‚ я
вообще люблю людей. Больше всего на свете ненавижу фразу "Это твои
проблемы". У меня трое взрослых детей‚ я разведена‚ живу с младшим сыном
и невесткой. По-моему‚ я человек приличный и порядочный‚ с очень развитым
чувством ответственности и долга‚ свою профессию выбрала по большой любви и
ни разу в жизни о своем выборе не пожалела: это то‚ что я умею делать!Выгляжу
намного моложе своих лет. Снимок, который прикладываю к резюме, сделан в
апреле прошлого года.
[/table]Размещено24 сентября 2014,06:53поднять в поискеОбновить дату Резюме видят всепользователи интернета
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