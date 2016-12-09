Готова к сотрудничеству!

Доброго времени суток! Меня зовут Ирина.

Образование высшее медицинское, по профессии врач-терапевт. Увлекаюсь психологией, слежу за тенденциями в моде, занимаюсь спортом, люблю путешествовать. Работаю на одной из бирж контента 2 года. Имею успешный опыт написания статей, положительные отзывы заказчиков и разностороннее портфолио. Пишу работы на следующие тематики:

Медицина

Спорт

Психология

Туризм, развлечения

Мода

Диеты

Выполняю заказы в срок, грамотно и интересно. Могу охарактеризовать себя как ответственного и трудолюбивого исполнителя. Быстро воспринимаю и перерабатываю новую информацию, легко обучаюсь.

Заинтересована в сотрудничестве с постоянными заказчиками.