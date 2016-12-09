Готова к сотрудничеству!
Доброго времени суток! Меня зовут Ирина.
Образование высшее медицинское, по профессии врач-терапевт. Увлекаюсь психологией, слежу за тенденциями в моде, занимаюсь спортом, люблю путешествовать. Работаю на одной из бирж контента 2 года. Имею успешный опыт написания статей, положительные отзывы заказчиков и разностороннее портфолио. Пишу работы на следующие тематики:
- Медицина
- Спорт
- Психология
- Туризм, развлечения
- Мода
- Диеты
Заинтересована в сотрудничестве с постоянными заказчиками.