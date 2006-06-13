Автор книг для подростков (ужасы, 5-7 а.л.). (4 книги изданы "Эксмо").

Постоянный автор журнала "Ну, погоди!": рассказы, стихи, загадки, ребусы, кроссворды, сценарии для комиксов.

Автор книги "Мой друг - компьютер" (для детей). (Издательство «НТ-пресс»; книга находится в производстве).

Автор сценария обучающего диска по "Москвоведению" для детей (компания "Новый диск"; диск находится в производстве).

Опыт составления кроссвордов, сканвордов и пр. для различных изданий.

Опыт работы техническим писателем (биллинговые системы, система учёта и контроля времени).

Опыт написания контента для сайта (новости, описания).

Опыт написания печатных рекламных материалов (статьи, листовки и пр.).

Знание HTML, CSS.