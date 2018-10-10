mordamen12

– SMM-маркетинг только легальными методами;
– Детальная проработка Целевой Аудитории;
– Маркетинг, направленный исключительно на цели Вашего бизнеса;
– Работаю с такими Социальными Сетями, как: Facebook, Instagram.
Мои услуги:
- Создание, настройка и ведение таргетированной рекламы в Facebook, Instagram.
- Создание/ведение аккаунтов/сообществ (дизайн, оформление, контент);
- Ведение и поддержка аккаунтов/сообществ (публикация контента, модерация);
- Привлечение Целевой Аудитории в профиль/сообщество;
- Помощь/ведение конкурсной активности;
- другие креативные методы для качественного продвижения Вашего бизнеса.
- Повышение узнаваемости бренда;
- Улучшение имиджа бренда;
- Привлечение Целевой Аудитории;
- Лояльность Целевой Аудитории;
- Трафик на сайт / в магазин.
Консультация бесплатно.
Действие аккаунта приостановлено!