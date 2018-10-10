mordamen12

Денис mordamen12

 
37 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

– SMM-маркетинг только легальными методами;

– Детальная проработка Целевой Аудитории;

– Маркетинг, направленный исключительно на цели Вашего бизнеса;

– Работаю с такими Социальными Сетями, как: FacebookInstagram.

﻿Мои услуги:

  • Создание, настройка и ведение таргетированной рекламы в  Facebook, Instagram.
  • Создание/ведение аккаунтов/сообществ (дизайн, оформление, контент);
  • Ведение и поддержка аккаунтов/сообществ (публикация контента, модерация);
  • Привлечение Целевой Аудитории в профиль/сообщество;
  • Помощь/ведение конкурсной активности;
  • другие креативные методы для качественного продвижения Вашего бизнеса.
﻿Результат:

  • Повышение узнаваемости бренда;
  • Улучшение имиджа бренда;
  • Привлечение Целевой Аудитории;
  • Лояльность Целевой Аудитории;
  • Трафик на сайт / в магазин.
﻿Задавайте вопросы и обращайтесь!

﻿Консультация бесплатно.