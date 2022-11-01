Иллюстрации, полиграфия, дизайн, портрет, живопиь
Профессиональный художник /фриланс/.
Член Московского Союза Художников.
Образование: МГХПУ (Московский государственный Художественно-промышленный Университет) имени С.Г. Строганова.
Художник-постановщик. ТрансМедиоКомпания ТМК.
Skype: vladimir_morenko
+7 916 923 2457
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Портфолио
- Игорь Ушаков255 просмотров
- Друзья227 просмотров
- Семья231 просмотр
- Привет227 просмотров
- Джеймс Бонд211 просмотров
- Джеймс Бонд233 просмотра
- Джеймс Бонд246 просмотров
- Джеймс Бонд221 просмотр
- Джеймс Бонд214 просмотров
- Джеймс Бонд227 просмотров
- Джеймс Бонд223 просмотра
- Джеймс Бонд205 просмотров