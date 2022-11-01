morenko

Владимир Моренко morenko

 
71 годРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Иллюстрации, полиграфия, дизайн, портрет, живопиь

Профессиональный художник /фриланс/.

Член Московского Союза Художников.

Образование: МГХПУ (Московский государственный Художественно-промышленный Университет) имени С.Г. Строганова.

Художник-постановщик. ТрансМедиоКомпания ТМК.

Skype: vladimir_morenko

+7 916 923 2457

[email protected]

http://foto.mail.ru/mail/morenkoart/

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