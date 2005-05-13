Трудовая деятельность:

1.ООО

Должность: Программист, Администратор сети, сопровождал конфигурации на платформе 1С:Предприятия такие как 1с:Бухгалтерия, 1с:Торговля + Склад, 1с:Аспект, 1с:Предприниматель.

. Настройка и ремонт ПК.

2. ООО

Должность: Программист, Администратор, Менеджер по работе с клиентами.

Основная деятельность работы Автоматизация торговли,

От оформления коммерческого предложения и составления АСУ проекта до полной установки и настройки оборудования, обучения персонала и открытия магазина.

3. Увлечение: Создание прикладных программ, сайтов