Cтудия "Моризо" была основана в 2003 году.
Основными направлениями деятельности компании являются:
- создание сайтов
- графический дизайн
- создание фирменного стиля
- производство полиграфической продукции
- производство сувенирной продукции
Преимущества студии «Моризо»:
- выгодное соотношение цены, качества и скорости выполнения работ
- индивидуальный подход к каждому клиенту
- комплексные решения в области рекламы
- высокий уровень сервисного обслуживания
- гибкая ценовая политика
Список клиентов студии «Моризо»:
- «Серебряный Сокол»
- компания «Полаир»
- «Альтернативная Скорая Помощь»
- журнал «Самокат»
- энциклопедия «Кто есть кто»
- «Бизнес клуб МГИМО»
- спеццентр подвесных моторов «Капитан»
- австосалон "Пальмира"
- автосалон "Нижегородец"
- автосалон "Чайка-Сервис"
- нижегородский театр "Koмeдiя"
- учебный центтр КомпЛенг