Cтудия "Моризо" была основана в 2003 году.

Основными направлениями деятельности компании являются:

- создание сайтов

- графический дизайн

- создание фирменного стиля

- производство полиграфической продукции

- производство сувенирной продукции

Преимущества студии «Моризо»:

- выгодное соотношение цены, качества и скорости выполнения работ

- индивидуальный подход к каждому клиенту

- комплексные решения в области рекламы

- высокий уровень сервисного обслуживания

- гибкая ценовая политика

Список клиентов студии «Моризо»:

- «Серебряный Сокол»

- компания «Полаир»

- «Альтернативная Скорая Помощь»

- журнал «Самокат»

- энциклопедия «Кто есть кто»

- «Бизнес клуб МГИМО»

- спеццентр подвесных моторов «Капитан»

- австосалон "Пальмира"

- автосалон "Нижегородец"

- автосалон "Чайка-Сервис"

- нижегородский театр "Koмeдiя"

- учебный центтр КомпЛенг