К сожелению второй опыт работы с Александром оказался крайне негативным. Макет сайта бы выполнен точно в срок и соответствовал всем требованиям заказчика(как оказалось это был некий директор с которым Александр и работал). После выполнения главной страницы, довольно долго прождали одобрения "директора" который по словам Александра находился в Тайланде. Дождались его только в конце января. Макет был одобрен, после чего мы закончили работу над побочными страницами, которые так же нареканий не вызвали. Дело оставалось лишь за оплатой и передачей исходников заказчику, вот тут то и начались проблемы. Изначально было оговорено, что готовый макет будет передан Александру за денежное вознаграждение в размере 4000-х тысяч рублей, но внезапно выяснилось, что "директор" не согласен заплатить такую сумму за макет. Александр, стал тянуть резину, объясняя это тем, что он размышляет как лучше поступить в данной ситуации и несколько дней просто отмахивался от меня при переписке в скайпе. Затем, естественно нам наскучило это бесполезное ожидание и каждодневные попытки достучаться до Александра. Я отписал ему, что мы согласны на сумму, которую предлагает его "директор" тоесть 3000 рублей, на что ответа никакого не получили, а затем Александр и вовсе перестал появляться в скайпе, видимо просто "убил" меня в контактах. По сей день от него ничего не слышно, все, что мы получили за макет, это 500 рублей аванса. Так же хочу отметить, что Александр плюс ко всему заказал перерисовку логотипа (доверившись человеку мы не взяли ни предоплаты, ни проект не просили создавать, здесь на веблансере, ибо первый опыт работы оставил лишь позитивные эмоции), который так же не был оплачен(500 рублей) Человек просто исчез.