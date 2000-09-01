morphiy

Сергей Стороженко morphiy

 
40 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

09.2000г - 07.2005г – инженер - программист

Донской Государственный Технический Университет

(Ростовская область, г.Ростов-на-Дону)

Факультет "Автоматизация и Информатика"

Специализация "Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем"

01.09.2006-30.09.2006 Прошел курсы обучения валютному трейдингу в компании FXCLUB и имею специализацию "Валютный трейдер"

Профессиональный опыт:

с 13.10.2003 по 17.11.2006 занимал должности : программиста,тестировщика,продакшен менеджера,руководителя отдела программирования.

знания:

Delphi 4 -Delphi7, Delphi 2006,Microsoft Visual C++ 6.0,Oracle 8.1.6,interbase,Pl/SQLDeveloper,SQLNavigator,TOAD,SQLPlus,ERWin/ERX 3.5.2,Microsoft Visual SourceSafe 6.0

Языкипрограммирования:BASIC,pascal,object pascal,c++,lisp,ada,prolog,Assembler,html,java script,FoxPro,Paradox,SQL,PL/SQL, web

Математический пакет:MAPLE 6.0

Операционные системы:MS DOS, MS Windows 98 , NT4 SP3,2000, XP, LINUX

проекты:

- АНАЛИЗ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ,РЕАЛИЗУЮЩИХ ТАКИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ КАК: РАСЧЕТ ПРЕМИЙ ИНЖЕНЕРОВ ЗА ВЫЕЗДЫ,СКАНИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ВОЗВРАТА ДОКУМЕНТОВ,АНАЛИЗ И АНАЛИЗ И РАЗРАБОТКА ДОРАБОТК В МЕБЕЛЬНОМ КЛАССИФИКАТОРЕ ПО ОТОБРАЖЕНИЮ НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПРОДАВЦОВ И ДР. РЕАЛИЗОВАННЫХ НА DELPHI ДЛЯ ORACLE;

- ОПИСАЛ АЛГОРИТМ И НАПИСАЛ ТЗ ПРОГРАММЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ НОУТБУКОВ(ДО ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММЫ, ОБНОВЛЕНИЕ ДЕЛАЛИ 3-4 ЧЕЛОВЕКА В ТЕЧЕНИИ 5-6 ЧАСОВ –ПРОГРАММА ОПТИМИЗИРОВАЛА РАБОТУ : ПОТРЕБОВАЛСЯ ОДИН ЧЕЛОВЕК ДЛЯ НАЖАТИЯ ОДНОЙ КНОПКИ-САМО ОБНОВЛЕНИЕ СТАЛО ДЛИТЬСЯ 20 МИН.) DELPHI7 +ORACLE;

- АНАЛИЗИРОВАЛ РАБОТУ СКЛАДА ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ДОРАБОТОК В ПРОГРАММЕ «ОПЕРАТИВНЫЙ СКЛАД НА LINUX» C++ И LINUX;

-АНАЛИЗ И ДОРАБОТКА В МЕХАНИЗМЕ РЕПЛИКАЦИИ ДАННЫХ НА 11 РЕГИОНОВ DELPHI+ORACLE;

-АНАЛИЗ И ДОРАБОТКА В СИСТЕМЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ГОЛОСОВЫХ СООБЩЕНИЙ «ЭЛЕКТРОННАЯ ЖЕНЩИНА» VISUAL C++, DELPHI 7 +ORACLE

OracleHTMLDelphiLinux