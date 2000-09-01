09.2000г - 07.2005г – инженер - программист
Донской Государственный Технический Университет
(Ростовская область, г.Ростов-на-Дону)
Факультет "Автоматизация и Информатика"
Специализация "Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем"
01.09.2006-30.09.2006 Прошел курсы обучения валютному трейдингу в компании FXCLUB и имею специализацию "Валютный трейдер"
Профессиональный опыт:
с 13.10.2003 по 17.11.2006 занимал должности : программиста,тестировщика,продакшен менеджера,руководителя отдела программирования.
знания:
Delphi 4 -Delphi7, Delphi 2006,Microsoft Visual C++ 6.0,Oracle 8.1.6,interbase,Pl/SQLDeveloper,SQLNavigator,TOAD,SQLPlus,ERWin/ERX 3.5.2,Microsoft Visual SourceSafe 6.0
Языкипрограммирования:BASIC,pascal,object pascal,c++,lisp,ada,prolog,Assembler,html,java script,FoxPro,Paradox,SQL,PL/SQL, web
Математический пакет:MAPLE 6.0
Операционные системы:MS DOS, MS Windows 98 , NT4 SP3,2000, XP, LINUX
проекты:
- АНАЛИЗ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ,РЕАЛИЗУЮЩИХ ТАКИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ КАК: РАСЧЕТ ПРЕМИЙ ИНЖЕНЕРОВ ЗА ВЫЕЗДЫ,СКАНИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ВОЗВРАТА ДОКУМЕНТОВ,АНАЛИЗ И АНАЛИЗ И РАЗРАБОТКА ДОРАБОТК В МЕБЕЛЬНОМ КЛАССИФИКАТОРЕ ПО ОТОБРАЖЕНИЮ НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПРОДАВЦОВ И ДР. РЕАЛИЗОВАННЫХ НА DELPHI ДЛЯ ORACLE;
- ОПИСАЛ АЛГОРИТМ И НАПИСАЛ ТЗ ПРОГРАММЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ НОУТБУКОВ(ДО ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММЫ, ОБНОВЛЕНИЕ ДЕЛАЛИ 3-4 ЧЕЛОВЕКА В ТЕЧЕНИИ 5-6 ЧАСОВ –ПРОГРАММА ОПТИМИЗИРОВАЛА РАБОТУ : ПОТРЕБОВАЛСЯ ОДИН ЧЕЛОВЕК ДЛЯ НАЖАТИЯ ОДНОЙ КНОПКИ-САМО ОБНОВЛЕНИЕ СТАЛО ДЛИТЬСЯ 20 МИН.) DELPHI7 +ORACLE;
- АНАЛИЗИРОВАЛ РАБОТУ СКЛАДА ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ДОРАБОТОК В ПРОГРАММЕ «ОПЕРАТИВНЫЙ СКЛАД НА LINUX» C++ И LINUX;
-АНАЛИЗ И ДОРАБОТКА В МЕХАНИЗМЕ РЕПЛИКАЦИИ ДАННЫХ НА 11 РЕГИОНОВ DELPHI+ORACLE;
-АНАЛИЗ И ДОРАБОТКА В СИСТЕМЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ГОЛОСОВЫХ СООБЩЕНИЙ «ЭЛЕКТРОННАЯ ЖЕНЩИНА» VISUAL C++, DELPHI 7 +ORACLE