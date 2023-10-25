moscipannatalia

Наталія moscipannatalia

 
47 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Інформація про себе.

Вітаю!  

Я Наталія,  графічний дизайнер. Працюю з різними графічними редакторами та програмами ШІ. Маю понад  три роки досвіду роботи. Моєю спеціалізацією є втілення в життя ідей клієнтів.  Створюю якісні, сучасні та креативні дизайнерські рішення.

 ✨Мої послуги:

  • Дизайн презентації

  • Дизайн логотипів

  • Дизайн візитівок

  • Дизайн іменних поздоровчих листівок

  • Створення відео реклами

  • Створення відео вітань

  • Дизайн банерів

  • Дизайн фонів для соціальних мереж та екранів телефону

  • Створення ментальних карт

  • Створення інфографіки

  • Створення діаграм

  • Дизайн обкладинок книжок, буклетів

Пишіть, буду щаслива, якщо наша співпраця принесе бажаний для Вас результат! 🚀

Портфолио

Презентации
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
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