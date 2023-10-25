Інформація про себе.

Вітаю!

Я Наталія, графічний дизайнер. Працюю з різними графічними редакторами та програмами ШІ. Маю понад три роки досвіду роботи. Моєю спеціалізацією є втілення в життя ідей клієнтів. Створюю якісні, сучасні та креативні дизайнерські рішення.

✨Мої послуги:

Дизайн презентації

Дизайн логотипів

Дизайн візитівок

Дизайн іменних поздоровчих листівок

Створення відео реклами

Створення відео вітань

Дизайн банерів

Дизайн фонів для соціальних мереж та екранів телефону

Створення ментальних карт

Створення інфографіки

Створення діаграм

Дизайн обкладинок книжок, буклетів

Пишіть, буду щаслива, якщо наша співпраця принесе бажаний для Вас результат! 🚀