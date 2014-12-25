Мосина Светлана Михайловна +7 931 2391535 желаемый способ связи[email protected] Опыт работы:

БуквоедСанкт-Петербург, bookvoed.ruСпециалист по подбору и оценке персонала1. Составление текста вакансий по запросу и дальнейшее их размещение и курирование на различных источниках.

2. Формирование целевого рынка, выявление потенциальных кандидатов, установление контакта с ними для определения их квалификации и

потенциального интереса к предлагаемой вакансии.

3. Проведение индивидуальных и групповых собеседований с соискателями.

4. Подготовка отчета, включающего в себя описание профессионального опыта, оценку сильных и слабых сторон кандидатов.

5. Организация встречи соискателей с руководителями подразделений.

6. Закрытие вакансий удаленно (подбор персонала для региональных магазинов, в том числе и полная комплектация новых объектов).Июнь 2013 — Июнь 20141 год 1 месяцФедеральный проект "Команда2018" (представительство в Вологодской области)Вологодская областьОбщественная деятельность, партии, благотворительность, НКО... Показать ещеМенеджер по работе с волонтерамиНабор, обучение и организация работы волонтеров на мероприятиях,

организованных в рамках проекта "Команда2018", проведение тренингов для

волонтеров, а также сотрудников проекта.Апрель 2012 — Май 20142 года 2 месяцаООО "ТАО" (Кофейная Кантата)ВологдаПродукты питания... Показать ещеКонсультант/ менеджер по подбору и адаптации персонала- Консультация клиентов относительно продукции сети "Кофейная Кантата";

- Подбор торгового персонала на открытые вакансии;

- Проведение первичных собеседований с соискателями;

- Проведение обучающих тренингов для сотрудников сети;

- Разработка аттестации, и ее проведение для сотрудников компании.Образование[table]2014Вологодский государственный педагогический университет, ВологдаФилологический факультет, русский язык, литература, педагогика и психология[/table][table]Повышение квалификации, курсы2014Курсы переквалификацииВологодский государственный педагогический университет, Управление персоналом2013Курсы конфликтологииВологодский государственный педагогический университет, Преодоление конфликтов2012Курсы проектного менеджментаБюджетное учреждение молодежной политики Вологодской области «Содружество», Менеджер социальных проектов[/table]Гражданство, время в пути до работыГражданство: РоссияРазрешение на работу: РоссияЖелательное время в пути до работы: Не имеет значения