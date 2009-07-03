Наша артгрупа состоит из проффесиональных сценаристов, 2D-3D аниматоров, компоузеров и звукорежисеров. мы занимаемся производством видеороликов, корпоративных фильмов, видеоклипов.

Созданием видеозаставок (2D-3D анимация, спецэффекты, титры), оформление телепрограмм.

Изготовлением рекламных роликов и адаптация зарубежных материалов для украинсконго рынка.

Изготовлением интерактивных и мультимедийных презентаций, CD визиток.

Разработкой и анимацией персонажей.

Пост-продакшн.

Шоурил 2008: http://ru.youtube.com/watch?v=FdbmeCpZocQ

e-mail: [email protected]

www.bilacherepaha.h.com.ua

контактный тел:

8 097 934 77 51(Дмитрий)