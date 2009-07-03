Наша артгрупа состоит из проффесиональных сценаристов, 2D-3D аниматоров, компоузеров и звукорежисеров. мы занимаемся производством видеороликов, корпоративных фильмов, видеоклипов.
Созданием видеозаставок (2D-3D анимация, спецэффекты, титры), оформление телепрограмм.
Изготовлением рекламных роликов и адаптация зарубежных материалов для украинсконго рынка.
Изготовлением интерактивных и мультимедийных презентаций, CD визиток.
Разработкой и анимацией персонажей.
Пост-продакшн.
Шоурил 2008: http://ru.youtube.com/watch?v=FdbmeCpZocQ
e-mail: [email protected]
контактный тел:
8 097 934 77 51(Дмитрий)
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