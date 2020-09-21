Здравствуйте, мои стихи и некоторые прозаические произведения можете посмотреть по ссылке
http://www.stihi.ru/avtor/msmartirosyan
Произведения защищены авторским правом.
По ссылке также полное поэтическое резюме. Меня регулярно приглашают на литературные мероприятия, готовлю к изданию книгу.
Пишу стихотворения и слова для песен под музыку на заказ.
У меня хорошее чувство ритма и музыки. Одна из песен успешно крутится на российском радио.
Могу писать стихи от лица мужчины или женщины, на английском и на русском.
Если Ваша тема или задание меня вдохновит - напишу стих в тот же день, либо, как максимум - через 2-3 дня.
Предоставляю первую часть стихотворения по заданию для ознакомления, если Вам нравится - вторую получаете после проведения оплаты.
Если Вы выберете меня - то оправдаете свои ожидания, потому что я пишу стихи с чувством и с любовью к делу.