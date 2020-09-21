Хорошо пишу, у меня много стихотворений, могу написать стихи на музыку (в т.ч. на англ. яз.). Перевожу (англ., рус.).

Здравствуйте, мои стихи и некоторые прозаические произведения можете посмотреть по ссылке

http://www.stihi.ru/avtor/msmartirosyan

Произведения защищены авторским правом.

По ссылке также полное поэтическое резюме. Меня регулярно приглашают на литературные мероприятия, готовлю к изданию книгу.

Пишу стихотворения и слова для песен под музыку на заказ.

У меня хорошее чувство ритма и музыки. Одна из песен успешно крутится на российском радио.

Могу писать стихи от лица мужчины или женщины, на английском и на русском.

Если Ваша тема или задание меня вдохновит - напишу стих в тот же день, либо, как максимум - через 2-3 дня.

Предоставляю первую часть стихотворения по заданию для ознакомления, если Вам нравится - вторую получаете после проведения оплаты.

Если Вы выберете меня - то оправдаете свои ожидания, потому что я пишу стихи с чувством и с любовью к делу.

https://hh.ru/resume/3eaa35c9ff03ea34320039ed1f32384e576739