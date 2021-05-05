mszhgirova

Мария mszhgirova

 
27 летБеларусь/Бобруйск
6 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Стихи, песни, сценарии по индивидуальному заказу. Будут учитаны все пожелания

Пишу стихи для поздравлений и прочие. Есть опыт в написании текстов песен под готовую музыку, также переделываю песни под другую тематику (выпускной, день рождения и др.). 

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