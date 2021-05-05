Стихи, песни, сценарии по индивидуальному заказу. Будут учитаны все пожелания
Пишу стихи для поздравлений и прочие. Есть опыт в написании текстов песен под готовую музыку, также переделываю песни под другую тематику (выпускной, день рождения и др.).
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Портфолио
- Откровение123 просмотра
- Притворись моим навсегда135 просмотров
- Акростих138 просмотров
- Рекламное стихотворение140 просмотров
- Туча машин123 просмотра
- Книга жизни124 просмотра
- Песня по мотиву Нотр Дам де Пари137 просмотров
- Стихотворение121 просмотр
- Песня на выпускной134 просмотра
- Песня на выпускной по мотиву Непоседы-Мы вместе125 просмотров