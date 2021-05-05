Стихи, песни, сценарии по индивидуальному заказу. Будут учитаны все пожелания

Пишу стихи для поздравлений и прочие. Есть опыт в написании текстов песен под готовую музыку, также переделываю песни под другую тематику (выпускной, день рождения и др.).